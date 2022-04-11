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Эксперты поделились ожиданиями от второго тура выборов президента во Франции

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Во второй тур выборов президента Франции прошли действующий лидер Эммануэль Макрон и глава ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Опрошенные «Известиями» аналитики уверены в победе нынешнего французского президента, однако впереди его ждет «третий», «социальный тур» французских выборов, когда на авансцену выйдут социально-экономические вопросы.

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Как отметил бывший сенатор Франции от «Республиканцев», ныне старший советник консалтинговой компании APCO Worldwide Жан Бизе, причина небольшого разрыва между политическими соперниками в первом туре выборов объясняется двумя факторами.

«Эффект флага» (фр. l’effet drapeau — явление, при котором граждане объединяются вокруг лидера страны. — Ред.) ослабевает, ему на смену приходит так называемый эффект кошелька (фр. l’effet porte-monnaie. — Ред.), и это делает уязвимыми позиции президента. Вторая же причина заключается в том, что Марин Ле Пен избавилась от шокирующих и резких заявлений, которыми всегда было известно «Национальное объединение», она делает всё для того, чтобы люди не пугались. Ее былой стиль перехватил Эрик Земмур», — пояснил он.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Андрея Кудрявцева, все опросы показывают, что выиграет Макрон, но с гораздо меньшим опережением, чем в 2017 году, — разрыв будет в 5–7 пунктов.

С ним согласен Бизе, однако эксперт подчеркивает, что настоящие трудности для Макрона начнутся какое-то время спустя после президентской гонки.

«Я не переживаю за исход выборов, но меня очень сильно беспокоит «третий тур». Под ним я подразумеваю «тур социальный», который наступит через несколько месяцев. Растет проблема покупательской способности — ее особенно заострил конфликт на Украине», — указал он.

Единственный способ справиться с «третьим туром» — это собрать прогрессистские силы, причем со всех сторон, заключил Бизе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пять лет — один ответ: чего дальше ждать от выборов президента Франции»

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