Мантуров рассказал о перспективах импортозамещения в РФ

Российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Такое заявление сделал 11 апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» после совещания по развитию парфюмерно-промышленной отрасли на фабрике «Свобода».

В беседе с изданием Мантуров рассказал о перспективах развития экономики в условиях санкций со стороны Запада и ухода многих зарубежных компаний из России.

В частности, отмечая проблему информированности российских компаний о существовании друг друга, Мантуров рассказал о работе над государственно-информационной системой промышленности. Она, по словам министра, представляет собой информационную площадку по интеграции участников рынка, которая поможет отечественным производителям компонентов, готовой продукции и регуляторам более эффективно взаимодействовать друг с другом.

При обсуждении импортозамещения, Мантуров подчеркнул, что работа по замене иностранных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы. Ее цель, как подчеркивает Мантуров, — устранение зависимости от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

«Сейчас мы перешли на второй этап: это импортозамещение компонентов, агрегатов, собственно, сырья, материалов. Мы должны более детально, более прецизионно подойти к отработке уже со всеми компонентами, которые завязаны в программе импортозамещения», — пояснил он.

Одними из наиболее сильно развившихся в условиях западных санкций отраслей российской экономики являются области сельскохозяйственного машиностроения, а также сфера создания оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность. Это связанно с комплексностью отраслей, отметил Мантуров.

Комментируя уход иностранных компаний с российского рынка, министр промышленности подчеркнул, что на случай ухода любой важной иностранной компании из РФ у правительства есть план замены поставщиков.

После начала специальной операцией по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатой 24 февраля российскими военными по приказу президента РФ Владимира Путина, западные компании начали объявлять о своем уходе с российского рынка. Причинами таких решений стали трудности с логистикой и сообщением между странами, а также экономическое давление. В связи с этим в России был начат процесс импортозамещения.

11 марта Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), рассказал о перспективах замены иностранных сетей быстрого питания российскими. Он подчеркнул, что это неоднократно обсуждалось ранее, но в силу конкуренции с крупными международными игроками заявлявшиеся проекты не могли стать успешными. Теперь же ниша освободилась и у новых участников рынка больше условий для успешного развития.

В тот же день генеральный директор холдинга «Щелково Агрохим» Салис Каракотов в интервью «Известиям» рассказал о том, что агропромышленность продолжит бурно развиваться в России даже в период санкций. Он особо подчеркнул, что аграрии привыкли к ограничениям, выстроили работу с их учетом, а потому слабо зависят от зарубежных партнеров