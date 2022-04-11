Прямой эфир
Экономика
Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта
Мир
Словакия заявила о готовности продать Украине артиллерийские установки
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве в ближайшие два дня
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
В МО заявили о подготовке ВСУ провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи
Мир
Ле Пен пообещала Франции «навести порядок за пять лет» при победе на выборах
Мир
Стало известно о лидерстве Гаглоева на выборах в Южной Осетии
Мир
Польские дипломаты покинули посольство в Москве
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Макрон лидировал в первом туре выборов по итогу подсчета 65% голосов
Экономика
Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году
Сюжет:

Мантуров рассказал о перспективах импортозамещения в РФ

Мантуров: самыми развивающимися сферами импортозамещения будут сельское хозяйство, машиностроение и парфюмерия
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Такое заявление сделал 11 апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» после совещания по развитию парфюмерно-промышленной отрасли на фабрике «Свобода».

В беседе с изданием Мантуров рассказал о перспективах развития экономики в условиях санкций со стороны Запада и ухода многих зарубежных компаний из России.

Войти в IT: как в России проходит импортозамещение в сфере высоких технологий
В правительстве считают, что в российской IT-сфере настал момент для прорыва на уровень мировых игроков

В частности, отмечая проблему информированности российских компаний о существовании друг друга, Мантуров рассказал о работе над государственно-информационной системой промышленности. Она, по словам министра, представляет собой информационную площадку по интеграции участников рынка, которая поможет отечественным производителям компонентов, готовой продукции и регуляторам более эффективно взаимодействовать друг с другом.

При обсуждении импортозамещения, Мантуров подчеркнул, что работа по замене иностранных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы. Ее цель, как подчеркивает Мантуров, — устранение зависимости от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

«Сейчас мы перешли на второй этап: это импортозамещение компонентов, агрегатов, собственно, сырья, материалов. Мы должны более детально, более прецизионно подойти к отработке уже со всеми компонентами, которые завязаны в программе импортозамещения», — пояснил он.

Одними из наиболее сильно развившихся в условиях западных санкций отраслей российской экономики являются области сельскохозяйственного машиностроения, а также сфера создания оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность. Это связанно с комплексностью отраслей, отметил Мантуров.

Комментируя уход иностранных компаний с российского рынка, министр промышленности подчеркнул, что на случай ухода любой важной иностранной компании из РФ у правительства есть план замены поставщиков.

После начала специальной операцией по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатой 24 февраля российскими военными по приказу президента РФ Владимира Путина, западные компании начали объявлять о своем уходе с российского рынка. Причинами таких решений стали трудности с логистикой и сообщением между странами, а также экономическое давление. В связи с этим в России был начат процесс импортозамещения.

11 марта Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), рассказал о перспективах замены иностранных сетей быстрого питания российскими. Он подчеркнул, что это неоднократно обсуждалось ранее, но в силу конкуренции с крупными международными игроками заявлявшиеся проекты не могли стать успешными. Теперь же ниша освободилась и у новых участников рынка больше условий для успешного развития.

В тот же день генеральный директор холдинга «Щелково Агрохим» Салис Каракотов в интервью «Известиям» рассказал о том, что агропромышленность продолжит бурно развиваться в России даже в период санкций. Он особо подчеркнул, что аграрии привыкли к ограничениям, выстроили работу с их учетом, а потому слабо зависят от зарубежных партнеров

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022