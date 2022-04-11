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Политолог прокомментировал украинский ролик с русофобскими призывами

Политолог Солонников о русофобском ролике: такая «социальная реклама» очень типична для украинских националистов
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Российский политолог Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 10 апреля, ранее появившийся в социальных Сетях ролик, на котором украинская актриса призывает расправиться над русскими в стиле ИГ («Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация).

По его мнению, такая «социальная реклама» очень типична для украинских националистов.

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«Они считают, что все украинцы должны ненавидеть русских, это идеология, которую продвигает нынешнее украинское руководство. Мы много говорим, как на Украине ненавидят русских, это и дальше будет использоваться — власти на Украине такие», — констатировал Солонников.

Ранее в этот же день в Сети появился новый социальный ролик, в котором девушка в народном украинском костюме стоит в поле с серпом в руках. Около нее находится поставленный на колени мужчина. Героиня ролика говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице серпом перерезает мужчине горло.

Пользователи Сети увидели в этом ролике сходство с видео, которые когда-то распространяли боевики ИГ. Кроме того, пользователи подчеркнули, что в героине соцрекламы увидели актрису Андрианну Курилец.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине и в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что эти вопросы пока не поднимаются в ходе международных переговоров, однако рост русофобской кампании может вынудить Москву принять соответствующие меры.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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