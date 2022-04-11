Политолог прокомментировал украинский ролик с русофобскими призывами

Российский политолог Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 10 апреля, ранее появившийся в социальных Сетях ролик, на котором украинская актриса призывает расправиться над русскими в стиле ИГ («Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация).

По его мнению, такая «социальная реклама» очень типична для украинских националистов.

«Они считают, что все украинцы должны ненавидеть русских, это идеология, которую продвигает нынешнее украинское руководство. Мы много говорим, как на Украине ненавидят русских, это и дальше будет использоваться — власти на Украине такие», — констатировал Солонников.

Ранее в этот же день в Сети появился новый социальный ролик, в котором девушка в народном украинском костюме стоит в поле с серпом в руках. Около нее находится поставленный на колени мужчина. Героиня ролика говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице серпом перерезает мужчине горло.

Пользователи Сети увидели в этом ролике сходство с видео, которые когда-то распространяли боевики ИГ. Кроме того, пользователи подчеркнули, что в героине соцрекламы увидели актрису Андрианну Курилец.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине и в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что эти вопросы пока не поднимаются в ходе международных переговоров, однако рост русофобской кампании может вынудить Москву принять соответствующие меры.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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