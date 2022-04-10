Умер президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

Умер президент Государственного исторического музея в Москве Александр Шкурко. Об этом 10 апреля сообщили в музее.

«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год», — сказано в сообщении.

Александр Шкурко — российский историк. Окончил исторический факультет Московского государственного университета. С 1982 по 1992 год был первым заместителем министра культуры РСФСР, с 1992 по 2010 год — директором Исторического музея. Также он являлся специалистом по скифской археологии, лауреатом Государственной премии РФ в области культуры (2003), почетным профессором МГУ.