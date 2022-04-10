Власти ДНР помогли гражданке США связаться с семьей

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) помогли гражданке США Людмиле, которая приехала в Мариуполь в гости и не смогла уехать из-за того, что город был заблокирован украинскими националистами, связаться с дочерью в Лос-Анджелесе.

Женщина сообщила, что обстрелами с украинской стороны была повреждена квартира, в которой она жила.

«Так стреляли, что все окна летели. У меня окна даже вылетели из спальни в зал. Двери у меня наполовину двойные со стеклами, все вылетело», — рассказала Людмила журналистам «Оплот ТВ».

Она провела в подвалах больше месяца. При этом украинские военные не сообщали жителям о том, что в Мариуполе открыты гуманитарные коридоры.

Позже Людмила обратилась к депутату ДНР с просьбой, чтобы он сообщил ее дочери, что она жива и здорова. Благодаря помощи властей республики гражданка США смогла созвониться с дочерью и в скором времени отправится к семье.

9 апреля ветеран Вооруженных сил СССР Виталий Лущий и его супруга, которые были эвакуированы из Мариуполя, рассказали «Известиям» об обстрелах жилых домов Вооруженными силами Украины, а также о том, как они укрывались от бомбежек в подвале. Супруги Лущие отметили, что их родная улица разрушена украинскими радикалами почти полностью.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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