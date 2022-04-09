Ветераны из Мариуполя рассказали о разрушенной у них на глазах улице

Ветеран Вооруженных сил СССР Виталий Лущий и его супруга, которые были эвакуированы из Мариуполя, рассказали «Известиям» об обстрелах жилых домов Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также о том, как они укрывались от бомбежек в подвале.

Супруги Лущие отметили, что их родная улица разрушена украинскими радикалами почти полностью.

«Когда мина попадает в дом, в лучшем случае одни стены остаются. А в худшем — могу привести пример. Рядом с нашим домом стоял соседский шлакоблочный гараж с бетонным перекрытием. Так вот, бетонное перекрытие слетело, шлакоблоки все улетели ко мне в дом. Представляете их вес и расстояние до моего дома? Успело еще мою машину вверх подбросить, а потом боком ее на шлакоблок кинуло», — вспоминает Виталий Лущий.

Супруга Виталия добавляет, что теперь остались одни вмятины, и «живого ничего» нет.

Эти дни, сопровождаемые постоянным страхом, женщина не может вспоминать без слез.

«Мы сидели в гараже в яме. А рядом гараж был — его разнесло так, что даже фундамента не осталось. Я кота бегала спасала, а бомбы на голову падали», — плача поделилась жена ветерана.

Она добавила, что готовить еду в таких условиях получалось далеко не каждый день — страх преследовал их постоянно. К этому еще прибавлялся дефицит продуктов и даже воды — иногда им приходилось делить одну чашку на троих. Женщина с благодарностью вспоминает военнослужащего российских войск, который однажды помог им с продуктами, оставив хлеб, консервы, несколько фляг с водой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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