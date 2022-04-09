Чижов заявил о превращении ЕС в военный блок на вторых ролях у НАТО

Евросоюз (ЕС) вырождается в военный блок на вторых ролях у НАТО. Об этом 9 апреля заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Киеве про желательность решения конфликта на Украине военным путем.

«Да, я действительно ранее никогда не слышал из уст кого бы то ни было из не только чиновников, но и политических деятелей призывов к военному решению конфликтов. Все это наводит меня на грустные мысли, что ЕС вырождается из политико-экономического объединения, реализующего процесс мирной евроинтеграции, который мы с полным основанием называли региональным измерением глобализации, в банальный военный блок на вторых ролях у НАТО», — цитирует его ТАСС.

Чижов отметил, что ранее, когда подобные заявления делались людьми из стран за пределами ЕС, Евросоюз всегда стремился отмежеваться от таких слов, подчеркивая свою приверженность политико-дипломатическим методам. Тем более странно, по словам Чижова, услышать это от Жозепа Борреля, «человека богатой политической биографии, выходца из соцпартии, который в ЕС и раньше занимал высокие должности, он был председателем Европарламента».

«Возможно, это заявление сделано под впечатлением совместной хорошо поездки на Украину с госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Она, кстати, тоже отличилась, заявив, что [президент РФ Владимир] Путин должен потерпеть поражение, а Украина должна победить», — добавил постпред РФ при ЕС.

При этом он подчеркнул, что политику Евросоюза все же определяют не высшие чиновники организации, а страны ЕС.

«Вопрос об изменении политики и направления развития всего Евросоюза — это не дело одного Борреля или фон дер Ляйен, все-таки политическая линия в ЕС определяется странами — членами сообщества. Поэтому, надеюсь, что это было сказано в состоянии аффекта под воздействием хорошо срежессированной программы пребывания на Украине», — сказал Чижов.

Ранее в этот день Боррель написал в своем аккаунте в Twitter, что в ходе визита в Киев впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не было и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

7 апреля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готов выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. Он отметил, что таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

До этого, 5 марта, в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.