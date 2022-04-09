Европейцы иронизируют над ростом цен на продукты

В Британии ограничили продажу растительного масла в сети Waitrose. Купить можно не больше двух бутылок в одни руки, пишет Daily Mail. Дефицит продукта связан с ситуацией на Украине, передает телеканал «Известия». Ранее производитель Edible Oils заявил о запасах масла всего на несколько недель.

Когда дела совсем плохи, остается только смеяться. Немцы показали, как будут жить после введенных санкций против РФ.

В Австрии продавцы устали объяснять, почему растут цены. На товары вешают стикеры «Дорого? Закрой рот. Слава Украине!».

Многие европейцы ощутили антироссийские санкции на себе. В странах взлетели цены на продукты и топливо.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.