Европу всё больше терзают внутренние противоречия. Иногда дело доходит почти до личных обид. Новый скандал разгорелся вокруг главы Франции и премьера Польши, передает телеканал «Известия». Макрон обвинил Моравецкого в «крайне правом антисемитизме». Таким образом, французский президент ответил на ранее прозвучавшие упреки со стороны польского премьера относительно переговоров Москвы и Парижа. Ранее Моравецкий заявил, что Макрон ничего не достиг, общаясь с Путиным. Глава Франции назвал упреки постыдными для премьера. Макрон ответил, что несет полную ответственность за переговоры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.