Жительница Донецка погибла во время обстрела со стороны ВСУ

Жительница Петровского района Донецка вышла из дома во время обстрела, который начали вести украинские силовики, и погибла. Об этом 9 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

«Возле жилого дома обнаружено тело женщины 1958 года рождения. Она находилась на улице, когда с украинской позиции начались обстрелы», — передает он.

Сейчас на месте работают следователи.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по республике. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк (Петровский район), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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