В ДНР сообщили об ударе «Градами» по Донецку

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — артиллерию 122 мм, минометы 120, БМП-2, АГС, РПГ и стрелковое вооружение, выпустив 236 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении в Telegram.



Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк (Петровский район), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка.

8 апреля произошел ракетный удар по городу Краматорск. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Глава назначенной Киевом военной областной донецкой администрации Павел Кириленко сообщил, что число погибших в результате обстрела вокзала Краматорска увеличилось до 50. Из них пятеро — дети. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по данному факту.

В Минобороны РФ заявили, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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