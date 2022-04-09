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Два подростка погибли и три пострадали в ДТП в Тюмени

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Два подростка погибли, три пострадали в ДТП в Тюмени. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня в четвертом часу утра на перекрестке ул. Червишевский тракт и Баумана в Тюмени столкнулись ВАЗ-2107 и «Мазда». Предварительно, водитель «Мазды», поворачивая, не пропустил «Жигули», в котором ехали пять подростков, на перекрестке. От удара ВАЗ-2107 отбросило в опору освещения и дорожный знак. 14-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП, водитель и трое пассажиров этого автомобиля были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, вскоре 17-летний водитель умер в больнице», —заявили в ведомстве.

Сообщается, что двое подростков, 15 и 18 лет, госпитализированы в лечебное учреждение. При этом до инцидента несовершеннолетний водитель «Жигули» был привлечен к ответственности заезду без прав восемь раз за этот год.

Ранее, 8 апреля, в Астраханской области при столкновении двух иномарок пострадали два человека. Авария произошла на трассе Р-215 Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала. По информации УМВД, 38-летняя местная жительница за рулем Renault Duster не уступила дорогу Audi A4, которая двигалась по главной. В результате ДТП пострадала предполагаемая виновница аварии, а также ее 17-летняя пассажирка. Обе доставлены в больницу с различными травмами.

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