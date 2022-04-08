Два человека пострадали при столкновении авто под Астраханью

В Астраханской области при столкновении двух иномарок пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла 8 апреля на трассе Р-215 Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала. По информации УМВД, 38-летняя местная жительница за рулем Renault Duster не уступила дорогу Audi A4, которая двигалась по главной.

В результате ДТП пострадала предполагаемая виновница аварии, а также ее 17-летняя пассажирка. Обе доставлены в больницу с различными травмами, уточняет «Астрахань-24».

Госавтоинспекция Лиманского района проводит административное расследование. Все обстоятельства столкновения устанавливаются.

7 апреля два автомобиля лоб в лоб столкнулись на улице Советской в Биробиджане. Три человека получили травмы.