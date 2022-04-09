Японские ученые случайно обнаружили редкую способность кальмара

Ученым известно, как осьминоги и каракатицы умеют маскироваться под цвета окружающей среды или грунт, чтобы спрятаться от хищников. Но о такой способности у кальмаров в начале апреля узнали специалисты отдела физики и биологии Окинавского института науки и технологий, которые провели ряд экспериментов.

«Когда овальные кальмары находились в части аквариума с чистой водой, они были светлого цвета, но когда попадали в часть с водорослями, они становились темнее. Ученые подчеркнули, что помимо возможностей для изучения новых способностей кальмаров, исследование раскрывает еще неизвестные науке приспособления их для выживания», — сообщается на сайте института.

По словам доктора Рюты Накадзимы, приглашенного исследователя, кальмары обычно парят в открытом океане, но ученым было интересно выяснить, что происходит, когда они приближаются к коралловому рифу или если их преследует хищник на дне океана.

«Если способность мимикрировать важна для кальмаров при встрече с хищником, это указывает на то, что увеличение или уменьшение популяции кальмаров зависит от здоровья коралловых рифов гораздо больше, чем мы думали», — сказала доктора Накадзима.

Способность кальмаров менять цвет была обнаружена случайно. На Морской научной станции института исследователи чистили резервуар для морских животных, чтобы удалить наросшие водоросли. Они заметили, как кальмары меняли цвет, находясь в очищенной воде или паря над водорослями. Контрольный эксперимент доказал, что кальмары действительно умеют менять цвет в зависимости от окружающей их среды.

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