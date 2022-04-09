США признали использование передаваемых данных Украине для наступательных операций

Разведывательная информация, которую США передают Украине, может быть использована для наступательных операций, о чем заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты делают «всё, что от них зависит», чтобы помогать Киеву по многим направлениям, включая предоставление «полезной информации для целей обороны», передает телеканал «Известия».

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