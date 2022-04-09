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Роспотребнадзор предупредил об опасности сальмонеллы в продукции Kinder

Роспотребнадзор предупредил о возможном обороте продукции Kinder с бактерией сальмонеллы
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В России возможен оборот пищевой продукции Kinder с бактериями Salmonella Typhimurium, вызывающими сальмонеллез, сообщила в пятницу, 8 апреля, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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«Информируем о поступлении оперативной информации по международным информационным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов — RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов — ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium», — сказано в информационной записке.

Ведомство уточняет, что особенно внимательными следует быть к продукции: Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schokobons, Mix Cross Cat Kinder, Happy Snack.

Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции.

3 апреля итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero объявил об отзыве партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Так, поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года.

Людям, которые уже купили яйца, Ferrero посоветовал не есть их.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом. Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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