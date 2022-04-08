Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона о Моравецком

В Польше восприняли негативно слова президента Франции Эммануэля Макрона о премьер-министре страны Матеуше Моравецком, в связи с чем начали разбирательство на дипломатическом уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина 8 апреля.

«Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр (иностранных дел Польши) Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД», — написал Ясина в Twitter.

Макрон в интервью для журнала Le Parisien ранее обвинил Моравецкого в том, что тот «является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ». Также французский лидер заявил, что премьер Польши хочет помочь выиграть выборы во Франции Марин Ле Пен.

Напомним, во Франции в это воскресенье, 10 апреля, состоится первый тур президентских выборов, в котором конкуренцию действующему главе республики составит лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Второй тур выборов главы государства запланирован на 24 апреля.

Ранее, 6 апреля, Эммануэль Макрон в интервью телеканалу tf1 также заявил о том, что премьер Польши Моравецкий необоснованно раскритиковал французскую политику диалога с РФ. Макрон отметил, что его намерения по поддержанию диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным верны.

В этот же день политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев предположил, что, если Макрон выиграет на выборах президента Франции в апреле 2022 года, во французско-российских отношениях может настать частичное потепление.