Париж негативно оценил критику российско-французского диалога со стороны Варшавы

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу tf1 заявил о том, что премьер Польши Матеуш Моравецкий необоснованно раскритиковал французскую политику диалога с РФ.

«Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — подчеркнул французский президент в среду, 6 апреля.

Макрон отметил, что его политика поддержания диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным верна.

«Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — пояснил французский лидер.

По его мнению, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что диалог с Россией — главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе. Он сказал, что сейчас «наблюдается критическая ситуация в Европе», поэтому все стороны «должны вести себя ответственно».

В этот же день политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев предположил, что если Макрон выиграет на выборах президента Франции в апреле 2022 года, во французско-российских отношениях может настать частичное потепление.