Прямой эфир
Авто
Дружественные страны поставят АвтоВАЗу недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
Экономика
В АКОРТ заявили о снижении цен на бытовую технику и электронику
Мир
МИД РФ объявил о высылке из страны двух болгарских дипломатов
Армия
Минобороны РФ обвинило Киев во вбросе на фоне удара по Краматорску
Экономика
ОАК ожидает первый полет SSJ-100 с российскими двигателями в начале 2023 года
Общество
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Политика
Посол Польши прибыл в МИД России
Мир
Премьер Словакии подтвердил передачу Киеву системы С-300
Спорт
Украинские шахматистки Музычук не подписали петицию по исключению России из FIDE
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с ноября
Сюжет:

Rutube планирует лицензировать зарубежный контент

Моисеев: Rutube планирует лицензировать зарубежный контент
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Rutube планирует лицензировать зарубежный контент на своем сервисе, при этом зарубежные мейджеры готовы сотрудничать, однако пока не понимают «правила игры». Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил генеральный директор видеохостинга и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александр Моисеев.

Первая очередь: что ждет YouTube
Вслед за популярными соцсетями скорую блокировку прочат и американскому видеохостингу

Он пояснил, что Rutube планирует лицензировать зарубежный контент на платформе и готов сотрудничать с зарубежными. «Но важно, чтобы они при этом понимали правила игры, так как для нас первостепенно законодательство РФ, и условия сотрудничества не должны ему противоречить», — отметил гендиректор, чьи слова приводит ТАСС.

Холдинг «Газпром-медиа» объявлял о назначении Александра Моисеева на должность заместителя генерального директора холдинга 10 ноября.

14 марта сообщалось, что депутат Госдумы Антон Горелкин спрогнозировал блокировку YouTube из-за участия видеохостинга в информвойне. В своем Telegram он сообщил, что у Роскомнадзора есть основания для ограничения доступа к платформе. Он отметил, что список нарушений «очень внушительный».

По его информации, YouTube проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации по защите Донбасса; не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности. Также Горелкин отметил, что видеохостинг применяет цензуру в отношении российских пользователей и СМИ.

Ранее, 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ оставляет за собой право обратиться в компетентные органы страны в связи с блокировкой брифинга дипведомства на YouTube. Она отметила, что «YouTube варварски нарушил нормы». Захарова подчеркнула, что видеохостинг уже расправился с аккаунтами российских СМИ, а теперь произвол начался в отношении аккаунтов органов государственной власти.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. По его словам, уже зафиксировано около 60 случаев цензуры со стороны видеохостинга.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022