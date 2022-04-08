Rutube планирует лицензировать зарубежный контент на своем сервисе, при этом зарубежные мейджеры готовы сотрудничать, однако пока не понимают «правила игры». Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил генеральный директор видеохостинга и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александр Моисеев.

Он пояснил, что Rutube планирует лицензировать зарубежный контент на платформе и готов сотрудничать с зарубежными. «Но важно, чтобы они при этом понимали правила игры, так как для нас первостепенно законодательство РФ, и условия сотрудничества не должны ему противоречить», — отметил гендиректор, чьи слова приводит ТАСС.

Холдинг «Газпром-медиа» объявлял о назначении Александра Моисеева на должность заместителя генерального директора холдинга 10 ноября.

14 марта сообщалось, что депутат Госдумы Антон Горелкин спрогнозировал блокировку YouTube из-за участия видеохостинга в информвойне. В своем Telegram он сообщил, что у Роскомнадзора есть основания для ограничения доступа к платформе. Он отметил, что список нарушений «очень внушительный».

По его информации, YouTube проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации по защите Донбасса; не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности. Также Горелкин отметил, что видеохостинг применяет цензуру в отношении российских пользователей и СМИ.

Ранее, 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ оставляет за собой право обратиться в компетентные органы страны в связи с блокировкой брифинга дипведомства на YouTube. Она отметила, что «YouTube варварски нарушил нормы». Захарова подчеркнула, что видеохостинг уже расправился с аккаунтами российских СМИ, а теперь произвол начался в отношении аккаунтов органов государственной власти.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. По его словам, уже зафиксировано около 60 случаев цензуры со стороны видеохостинга.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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