Почти 100 населенных пунктов подвержены опасности подтопления в Приангарье

При неблагоприятном развитии паводка в зону подтопления в Иркутской области могут попасть 11 муниципальных районов. Такие данные озвучили в региональном управлении МЧС.

Опасности подвержены 97 населенных пунктов с численностью населения около 18 тыс. человек. В зоне риска при наиболее неблагоприятном развитии паводка находятся Качугский, Жигаловский, Чунский, Усть-Кутский, Тайшетский, Казачинско-Ленский, Киренский, Заларинский, Катангский, Нижнеудинский и Зиминский районы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Специалисты считают, что прогноз по паводку на текущий момент благоприятный. С середины апреля в регионе усилят работу оперативных групп и спасателей. Также в соответствии с распоряжением правительства ведутся противопаводковые мероприятия. В состав специализированных групп входят больше 20 тыс. человек.

Для устранения угрозы подтопления проведено пропаривание и пропил льда водотока Падь Плишкино (Солянка). Это позволит защитить от подтоплений СНТ «Текстильщик» в районе Плишкинского тракта.