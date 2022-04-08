Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом сообщается в распространенном 8 апреля заявлении Совета ЕС.

Сначала рестрикции должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС, только после этого они вступят в силу.

В заявлении указывается, что меры подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». В ЕС отметили, что импорт российского угля в Европу на данный момент составляет €8 млрд в год.

Запрет на заход судов в порты Евросоюза распространяется на зарегистрированные под флагом России.

«Исключения предусмотрены для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоносителей», — уточняется в документе.

Рестрикции вводятся в отношении всех «российских и белорусских автотранспортных компаний». Ограничительные меры запрещают «перевозить товары автомобильным транспортом на территории ЕС, в том числе транзитом». Однако запрет не распространяется на «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».

Прекращается экспорт квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, передовых полупроводников, реактивного топлива, программного обеспечения.

Новые ограничения включают в себя запрет импорта из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Вводится также общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, прекращение финансовой поддержки российских госорганов, расширение ограничений по криптовкладам. Санкции затронут и «четыре ключевых банка России, занимающих 23% рынка российского банковского сектора», что подразумевает полное прекращение трансакций попавших под ограничения финучреждений.

Уточняется, что поименные списки фигурантов новых европейских ограничений будут обнародованы в официальном журнале ЕС позднее.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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