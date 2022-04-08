Прямой эфир
Общество
Кожный тест на клеточный иммунитет к коронавирусу признали безопасным
Мир
Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
Общество
Гражданскую панихиду по Жириновскому продлили из-за большого количества людей
Мир
В ЕК заявили о создании платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза
Интернет
Госдума снизит налоги на интеллектуальную собственность
Экономика
Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных
Экономика
Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю
Мир
В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России
Мир
В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада
Экономика
Япония объявила о дополнительных санкциях против России 
Мир
Евросоюз расширил черный список в отношении России и Белоруссии
Сюжет:

Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом сообщается в распространенном 8 апреля заявлении Совета ЕС.

Инстинкт саморазрушения: кто пострадает от закрытия границ с РФ
Почему поляки и прибалты готовы мучиться за железным занавесом

Сначала рестрикции должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС, только после этого они вступят в силу.

В заявлении указывается, что меры подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». В ЕС отметили, что импорт российского угля в Европу на данный момент составляет €8 млрд в год.

Запрет на заход судов в порты Евросоюза распространяется на зарегистрированные под флагом России.

«Исключения предусмотрены для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоносителей», — уточняется в документе.

Рестрикции вводятся в отношении всех «российских и белорусских автотранспортных компаний». Ограничительные меры запрещают «перевозить товары автомобильным транспортом на территории ЕС, в том числе транзитом». Однако запрет не распространяется на «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».

Прекращается экспорт квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, передовых полупроводников, реактивного топлива, программного обеспечения.

Новые ограничения включают в себя запрет импорта из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Вводится также общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, прекращение финансовой поддержки российских госорганов, расширение ограничений по криптовкладам. Санкции затронут и «четыре ключевых банка России, занимающих 23% рынка российского банковского сектора», что подразумевает полное прекращение трансакций попавших под ограничения финучреждений.

Уточняется, что поименные списки фигурантов новых европейских ограничений будут обнародованы в официальном журнале ЕС позднее.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022