Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных

Минтруд РФ предложил упростить назначение детских выплат для безработных граждан. В частности, предлагается не учитывать прошлые трудовые доходы родителя, который потерял работу после 1 марта и зарегистрировался в центре занятости, при расчете нуждаемости. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.

Так, проектом постановления предлагается не учитывать трудовой доход гражданина при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребёнка и на детей от 3 до 7 лет. Аналогичные нормы будут предусмотрены и для назначения выплат беременных женщинам и на детей от 8 до 17 лет.

«Если заявитель потерял работу после 1 марта и встал в центр занятости на учет как безработный, гражданин может отметить это в специальном поле в заявлении, тогда при расчете среднедушевого дохода семьи заработок родителя, уволенного после 1 марта, учитываться не будет. Это решение позволит оперативно реагировать на изменение доходов семьи. При применении такого правила выплата будет назначаться сроком на 6 месяцев. По истечению этого периода гражданин сможет обратиться за пособием вновь. Такой подход будет действовать до конца текущего года», — пояснил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Проектом постановления также вносятся уточняющие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет включительно. В частности, при расчёте среднедушевых доходов семьи из учета исключается компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом ТСР.

Напомним, 16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Президент РФ поручил правительству оптимизировать работу по социальным выплатам. В частности, обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семьи, если родители столкнулись с потерей работы.

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