Экономист заявил о подрыве монополии доллара криптовалютами

Криптовалюты подрывают монополию доллара. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил экономист Андрей Бунич.

«Все видят, что мировая финансовая система на грани краха. На мой взгляд, по всему миру будет уход из главных резервов валют, во многом из-за криптовалюты», — сказал он.

Экономист считает, что в России следует развивать криптовалютный рынок — как майнинг, так и всю инфраструктуру. Также он добавил, что единственной проблемой является то, что в настоящее время все основные биржи принадлежат американцам и их союзникам.

Криптовалюта может принести России пользу, особенно в условиях санкций, при грамотном регулировании, подчеркнул Бунич.

«В целом какое-то налогообложение криптовалюты будет. Там, где криптовалюта уже сейчас используется, есть и налогообложение. И будет это, конечно, признано имуществом в той или иной форме. Здесь, мне кажется, спор может быть только о деталях, а принцип никто не оспаривает», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт отметил, что в отношении криптовалюты присутствует излишняя настороженность и звучат утверждения о ее опасности для финансовой системы.

«Немного утрируют, на мой взгляд, эту проблему, говорят что криптовалюты парализуют нашу финансовую систему. Я так это не вижу. Я думаю, что все-таки при нормальном регулировании криптовалют они могут и принести нам даже пользу, особенно в нынешнем мире, когда нас обкладывают санкциями, мешают нам функционировать в мировой финансовой системе», — добавил он.

Ранее в этот день Министерство финансов РФ доработало и внесло в правительство законопроект о регулировании цифровых валют.

В документе уточнены и конкретизированы отдельные положения, среди них и касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга, передает НСН.

В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, считая угрозой для российской финансовой системы. В Минфине считают, что обращение криптовалют в РФ нужно регулировать и облагать налогами, а не запрещать.

В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце министерство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Минфин рассчитывает, что законодательное регулирование сферы криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. В министерстве также прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 16 февраля выступил за то, чтобы банки и биржи отвечали за идентификацию держателей криптовалют и их регулирование.

В ряде банков поддержали концепцию Минфина и подтвердили, что готовы контролировать оборот цифровых валют. Однако это потребует значительных расходов на создание системы, закупку ПО, увеличение штата сотрудников финмониторинга и т.д., рассказала начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее мнению, внедрение такого функционала займет от шести месяцев до года.

Однако в ЦБ рассказали о значительных рисках вовлечения криптовалюты в оборот финансового сектора. Это может привести к появлению параллельной финансовой системы, оттоку вкладов в цифровые валюты, их использованию для кредитования и т.д., сообщили в регуляторе.