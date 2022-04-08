В результате стрельбы в Тель-Авиве погибли два человека

В результате стрельбы в Тель-Авиве погибли два человека

2022-04-08 09:39:48

2022-04-08 09:39:48

2022-04-08 09:39:48

2022-04-08 09:39:48

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