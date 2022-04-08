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Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

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Министерство финансов США ослабило ограничения в адрес России, касающиеся телекоммуникационного оборудования и интернет-технологий. Сообщение об этом от лица министра финансов 7 апреля опубликовано на официальном сайте ведомства.

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«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», — говорится в сообщении.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в него 29 российских компаний и восемь граждан России. Одна из попавших под ограничений компания — крупнейший производитель алмазов группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Страны Запада ввели новые антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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