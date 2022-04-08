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Военнослужащие России доставили 60 т гумпомощи в украинский Изюм

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса 8 апреля доставили в город Изюм гуманитарную помощь.

Более 60 т продовольствия — это помощь наиболее нуждающимся жителям города и его окрестностей, которые находятся здесь без света, тепла. продуктов первой необходимости. В частности, российские военные раздали людям воду, печенье, сахар, муку.

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Весь груз был передан жителям. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и продуктовые наборы. В следующий раз горожане просят вместе с продуктами привезти лекарства — их в городе по-прежнему очень сильно не хватает. Помимо этого, люди отмечают, что им нужны батарейки и свечи, так как по несколько дней необходимо укрываться в подвалах, которые почти ничем не освещаются.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать город и применять в ходе обстрела запрещенные кассетные боеприпасы. Логику подобных обстрелов понять невозможно. Город очень сильно пострадал от действий ВСУ, целых зданий почти не осталось. Из-за непрекращающихся бомбежек жители города вынуждены скрываться в подвалах и практически не выходить на улицу.

Следующую партию гуманитарной помощи российские военные обещают доставить в измученный войной город в ближайшие дни.

Министерство обороны РФ создало на базе Национального центра управления обороной межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который круглосуточно занимается оказанием всесторонней гуманитарной помощи населению Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также безопасной эвакуацией мирного населения на территории проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

7 апреля корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала кадры с обстановкой в городе Энергодар. На представленных записях видно, что мирную жизнь города ничего не нарушает.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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