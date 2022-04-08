Ритейлеры стали делать запасы продуктов на случай повышенного спроса

Торговля формирует запасы ряда продуктов на несколько недель продаж или более. В частности, сахара, соли, масла, макарон и круп. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 5 апреля в Госдуму. «Известия» ознакомились с документом.

Прежде нижняя палата парламента рекомендовала ведомству принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости в магазинах, отмечено в документе.

Ранее товарные запасы у ритейла сократились из-за повышенного спроса на некоторые продукты длительного хранения в конце февраля — начале марта. Сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок.

На этом фоне в сетях растут товарные запасы. Как указано в письме, в пик повышенного спроса резервов сахара хватало на два дня торговли, теперь — на восемь. Также ритейл сформировал запас соли на 12 дней продаж, подсолнечного масла — на 14, гречки — на 22, муки и пшена — на 24, риса — на 26, макарон — на 34 дня.

«Это оперативные запасы в торговле, и поставки продолжаются. Вскоре они будут на обычном уровне: по сахару это две–три недели торговли, по крупам, муке, макаронам — месяц и более», — отметил Евтухов в письме.

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«Разложить по полкам: торговля формирует запасы сахара и гречки на месяц»