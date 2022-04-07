Путеводитель по промышленному туризму выпустили в Калуге

В Калуге выпустили путеводитель по промышленному туризму. Его представили на форуме, организованном Агентством стратегических инициатив.

Авторы путеводителя — сотрудники управления развития туризма регионального министерства экономики и промышленности, а также туристско-информационный центр «Калужский край». В этом пособии приводится подробная информация о 14 предприятиях Калужской области: чем каждое интересно, какую продукцию выпускает, где находится.

К примеру, экскурсантов с удовольствием примут швейная фабрика «Мануфактуры Боско», животноводческий комплекс «ЭкоНива», Обнинская атомная электростанция и рыбное хозяйство ООО «Калужская форель», пишет газета «Весть».

В середине марта власти Калужской области сообщили о полном восстановлении турпотока в регионе. В прошлом году область посетило свыше 2,5 млн путешественников. Инвесторов заинтересовал межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо», к которому недавно присоединилась Калужская область.