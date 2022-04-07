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Стало известно о заработках украинской элиты в России

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Стало известно о бизнесе в России человека, который связывает офисы украинского олигарха Игоря Коломойского и президента страны Владимира Зеленского, — мужчины по имени Тимур Миндич. Как выяснили «Известия» в четверг, 7 апреля, Миндич свел их в 2008 году.

По имеющейся информации, на Украине фигура хорошо известна всем, кто занимается большим бизнесом и политикой. Миндичу принадлежали 9% доли Herley Traiding Limited, зарегистрированной в офшорном Белизе. Через эту фирму Коломойский контролировал медиагруппу «1+1», где раньше работал Зеленский.

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Кроме того, Миндич руководил и охраной группы «Приват» Коломойского. По информации из открытых источников, Миндич также является совладельцем компаний «Драйв Продакшн» и «Квартал 95». В последней доля была и у украинского президента.

Все фирмы принадлежали головной кипрской Green Films Ltd., через нее Миндич владел ООО «Грин Филмс» в России. Так, в 2017-м он получил 85 млн за прокат седьмого сезона сериала «Сваты» в России.

По данным ФНС, жене Миндича Екатерине Вербер принадлежат две квартиры на Тверском бульваре в Москве. На Украине она представляет четыре люксовых бренда — Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Polo Ralph Laurent и Balmain.

Как пояснил директор центра политического анализа Павел Данилин, заработанные в России деньги украинские бизнесмены могут направлять в том числе на финансирование радикального националистического батальона «Азов» (против группировки в России возбуждено уголовное дело).

«В ночь на 24 февраля Зеленский созвал к себе всех олигархов, которые прибыли в Киев. Были высказаны требования о том, чтобы олигархи скинулись, так скажем, на войну. Надо сказать, что и без того очень значительная часть олигархов финансировала нацбаты, особенно здесь отличились Коломойский и Ахметов», — сказал он.

17 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Зеленского. Отмечается, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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