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Врачи назвали противопоказания для прививки от клещевого энцефалита

Инфекционист Поздняков рассказал, кому стоит и кому не стоит делать прививку от клещевого энцефалита
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В регионах России сезон активности клещей начинается в разное время, это связано с разницей температур и началом весны. Во многих регионах уже началось потепление — можно ли говорить о начале сезона клещей? Опасны ли они сейчас? Нужна ли прививка от клещевого энцефалита и кому? Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Прежде всего специалист уточнил, что на большей части территории России сезон клещей начинается в апреле. Именно в этот период насекомые наиболее опасны.

«Кровь им нужна для размножения, так как голодные клещи не спариваются. Поэтому весна — время, в которое высока вероятность быть укушенным клещом. Второй пик наибольшей вероятности быть укушенным — сентябрь, перед залеганием в спячку клещи также активируются», — уточнил инфекционист.

По словам Позднякова, прививка от клещевого энцефалита нужна всем, у кого есть потенциальный риск быть укушенным клещом независимо от возраста. Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой формы данного заболевания. Тяжелые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности. Однако никаких лекарственных препаратов, предотвращающих эти исходы при развитии заболевания, нет.

Врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева, в свою очередь, также отметила, что вакцинация — единственное средство профилактики энцефалита.

Она проводится двукратно с перерывом не менее месяца и последующими ревакцинациями через год, а затем каждые три года. Экстренная схема подразумевает введение двух доз вакцины с двухнедельным промежутком, третья вводится через год.

После двух основных прививок иммунитет вырабатывается в течение двух недель, что следует учитывать при планировании поездок в опасные районы.

«Если произошло присасывание клеща, а пациент не был вакцинирован или прошел неполный курс вакцинации и есть большой риск заражения (при условии, что клещ инфицирован или укусов было несколько), то проводится экстренная специфическая профилактика — не позднее 96 часов после присасывания клеща вводят иммуноглобулин (готовые антитела против клещевого энцефалита)», — подчеркнула она.

Профилактической вакцинации, по словам Клишевой, подлежат лица, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях; лица, посещающие эндемичные по клещевому энцефалиту территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и садовых участках.

Особое внимание на необходимость иммунизации следует обратить лицам, профессионально связанным с пребыванием в лесу.

При этом применение вакцины при беременности противопоказано, допустимо проводить вакцинацию только через две недели после родов. Вакцинация женщин в период грудного вскармливания проводится по решению врача с учетом возможного риска заражения клещевым энцефалитом, заключила специалист.

20 июля 2021 года специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли способ сделать более точной диагностику одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, — боррелиоза (болезнь Лайма). В отличие от клещевого энцефалита это заболевание никак не контролируется с помощью вакцин, а его переносчиком может быть каждый третий клещ, обитающий в лесу, на дачном участке или в парке.

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