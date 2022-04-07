Два человека получили травмы при опрокидывании иномарки в Псковской области

В Стругокрасненском районе Псковской области в результате опрокидывания легковой машины пострадали два человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 6 апреля на трассе Санкт-Петербург–Невель. По предварительным данным, 35-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель и его 35-летняя пассажирка. Их госпитализировали с различными ушибами и переломами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером 1 апреля в Оренбургской области в ДТП попала Skoda Octavia, водитель которой не справился с управлением. Машина съехала в кювет, заполненный талыми водами. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.