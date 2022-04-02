Двое детей и взрослый погибли в ДТП под Оренбургом

В Оренбургской области легковой автомобиль съехал в кювет, погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла вечером 1 апреля на 63-м км автодороги Оренбург–Беляевка. Предположительно, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, заполненный талыми водами.

«В машине находились двое детей, 2012 и 2018 годов рождения (10 и четыре года). А также 35-летний мужчина, водитель. К сожалению, все они погибли», — приводит данные ведомства портал РИА56.

В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

1 апреля в Челябинской области в результате массового ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы. По предварительным данным, 62-летняя водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада не справилась с управлением при завершении обгона. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Bora, а затем — с грузовой «Газелью».

В этот же день в Саратовской области автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с опорой освещения, погибли мужчина и женщина.