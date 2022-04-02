Прямой эфир
Мир
Минобороны ФРГ запросило €21 млн для пополнения запасов боеприпасов
Мир
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $300 млн
Мир
Зеленский выразил надежду на отсутствие страха у Байдена перед Путиным
Интернет
Названа альтернатива заблокированным онлайн-сервисам оплаты
Мир
Зеленский захотел заручиться поддержкой Китая
Мир
Нуланд посетит с визитом ряд европейских стран и обсудит Украину
Мир
Зеленский заявил о прогрессе в обсуждении членства Украины в ЕС
Мир
Глава Европарламента в ходе визита в Киев выразила поддержку Украине
Мир
Киев обменялся с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности
Мир
Блинкен и Кулеба обсудили поддержку Украины со стороны США
Армия
Минобороны России показало видео пуска ракеты «Оникс» по объекту ВСУ

Двое детей и взрослый погибли в ДТП под Оренбургом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области легковой автомобиль съехал в кювет, погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла вечером 1 апреля на 63-м км автодороги Оренбург–Беляевка. Предположительно, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, заполненный талыми водами.

«В машине находились двое детей, 2012 и 2018 годов рождения (10 и четыре года). А также 35-летний мужчина, водитель. К сожалению, все они погибли», — приводит данные ведомства портал РИА56.

В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

1 апреля в Челябинской области в результате массового ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы. По предварительным данным, 62-летняя водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада не справилась с управлением при завершении обгона. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Bora, а затем — с грузовой «Газелью».

В этот же день в Саратовской области автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с опорой освещения, погибли мужчина и женщина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022