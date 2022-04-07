Прямой эфир
Мир
СМИ обратили внимание на неявку части депутатов Италии на выступление Зеленского
Общество
Сотрудники посольства Германии в Москве загрузили вещи в фуру
Интернет
Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play
Интернет
Шесть сервисов Google в России промаркируют за нарушение законов
Экономика
Китай закупил у России первые партии угля и нефти за юани
Мир
Скандал разгорелся в Греции из-за выступления Зеленского с боевиками «Азова»
Общество
СКР заочно предъявил обвинения четверым командирам ВСУ за обстрелы в Донбассе
Интернет
В Сети запустили челлендж по уничтожению сумок Chanel
Политика
В Госдуме указали на отсутствие единства в НАТО по вопросу отношений с РФ
Общество
Мурашко заявил о риске новой волны коронавируса
Мир
Росгвардия обнаружила склад оружия и обезвредила боевиков на Украине
Сюжет:

Французы заявили о риске третьей мировой войны из-за вооружения Украины Западом

Читатели Le Figaro предупредили о риске третьей мировой войны из-за поставок оружия Украине
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели французской газеты Le Figaro выступили против идеи поставок вооружения Украине. Многие из них посчитали эту инициативу очень опасной.

Лица войны: кто начал войну и совершал преступления в Донбассе
С именами каких политиков связаны украинские нацисты и так называемая АТО

Так, 6 апреля издание предложило своим читателям ответить на вопрос о необходимости поддержки Киева в сфере обороны, а именно поставками танков. Мнения участников опроса разделились почти поровну, однако под публикацией появилось много комментариев с критикой предложения.

Как подчеркнул пользователь под ником Gillesdevertou, поставки оружия Киеву не способствуют завершению военных действий.

«Поставляя танки на Украину, мы не придем к этой цели», — написал он.

Комментатор Yann в свою очередь указал на безответственность и опасность передачи вооружения Киеву, напомнив о многолетних обстрелах Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины.

«Оно (правительство Украины. — Ред.) годами бомбило города на востоке страны, население которых требовало автономии, в полном противоречии с известными Минскими соглашениями оно открыло двери американским военным посредством соглашений по обмену», — подчеркнул читатель.

Пользователь FelixK призвал украинского президента Владимира Зеленского быть разумным и работать над прекращением огня.

«Единственная помощь, которую мы можем ему оказать — дипломатическая», — заявил он.

Еще один читатель предупредил о риске третьей мировой войны в случае продолжения поставок оружия Украине.

В свою очередь Alfranbisrepetita призвал отказаться от помощи Киеву, подчеркнув, что Париж не имеет отношения к украинскому кризису.

18 марта сообщалось, что читатели Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга. Один из пользователей призвал власти Франции прекратить поставки оружия Украине, а президента Украины — «прекратить свои актерские выступления».

3 марта глава минобороны Франции Флоранс Парли подтвердила поставку оружия на Украину. При этом она не уточнила, какое конкретно вооружение было отправлено на Украину. Кроме того, министр сообщила, что Франция задействует авианосец «Шарль де Голль» для контроля за небом близ Украины.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022