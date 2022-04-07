Французы заявили о риске третьей мировой войны из-за вооружения Украины Западом

Читатели французской газеты Le Figaro выступили против идеи поставок вооружения Украине. Многие из них посчитали эту инициативу очень опасной.

Так, 6 апреля издание предложило своим читателям ответить на вопрос о необходимости поддержки Киева в сфере обороны, а именно поставками танков. Мнения участников опроса разделились почти поровну, однако под публикацией появилось много комментариев с критикой предложения.

Как подчеркнул пользователь под ником Gillesdevertou, поставки оружия Киеву не способствуют завершению военных действий.

«Поставляя танки на Украину, мы не придем к этой цели», — написал он.

Комментатор Yann в свою очередь указал на безответственность и опасность передачи вооружения Киеву, напомнив о многолетних обстрелах Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины.

«Оно (правительство Украины. — Ред.) годами бомбило города на востоке страны, население которых требовало автономии, в полном противоречии с известными Минскими соглашениями оно открыло двери американским военным посредством соглашений по обмену», — подчеркнул читатель.

Пользователь FelixK призвал украинского президента Владимира Зеленского быть разумным и работать над прекращением огня.

«Единственная помощь, которую мы можем ему оказать — дипломатическая», — заявил он.

Еще один читатель предупредил о риске третьей мировой войны в случае продолжения поставок оружия Украине.

В свою очередь Alfranbisrepetita призвал отказаться от помощи Киеву, подчеркнув, что Париж не имеет отношения к украинскому кризису.

18 марта сообщалось, что читатели Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга. Один из пользователей призвал власти Франции прекратить поставки оружия Украине, а президента Украины — «прекратить свои актерские выступления».

3 марта глава минобороны Франции Флоранс Парли подтвердила поставку оружия на Украину. При этом она не уточнила, какое конкретно вооружение было отправлено на Украину. Кроме того, министр сообщила, что Франция задействует авианосец «Шарль де Голль» для контроля за небом близ Украины.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.