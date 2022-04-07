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В Париже на бутиках Chanel появилось изображение Гитлера

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В Париже на всех бутиках модного дома Chanel появились изображения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Однако вместо лица у него красовался логотип компании.

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Изображения появились после того, как в магазинах Chanel в Париже и в Дубае отказались продавать вещи россиянкам из-за санкций.

К примеру, 1 апреля, жительница России Лиза Литвин рассказала о том, что в торговом центре Дубая ей отказывались продавать сумку от Chanel до тех пор, пока она не подпишет документ с согласием, что она не повезет сумку на территорию России.

В России назвали это настоящим проявлением ксенофобии.

Комментируя этот инцидент, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о прошлом модного дома Chanel. «Видимо, управляющие наследием Великой Коко таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по «отмене России». Странно, да? При чем здесь антифашистская операция России и французский Дом моды? А очень даже при том», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила, что во время Второй мировой войны модельер Коко Шанель была «коллаборционисткой и агентом Третьего рейха». Также отметила, что широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. «Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге — атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже», — написала Захарова.

19 марта заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что международные организации не спешат освещать дискриминацию россиян за границей. Она отметила, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса ЮНЕСКО ни разу не упомянула в своих докладах притеснения по национальному признаку, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие в других странах.

В тот же день детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова обратилась в Организацию Объединенных Наций из-за травли российских и русскоязычных детей за рубежом.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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