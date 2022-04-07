В Махачкале прошел мотопробег в поддержку Вооруженных сил России

Мотопробег в поддержку Вооруженных сил России состоялся в четверг, 7 апреля, в Махачкале.

Участники акции проехали по дорогам города с флагами России, а также лозунгами «Zа наших» и «Задача будет выполнена».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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