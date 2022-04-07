Бесконечно можно делать три вещи — смотреть на огонь, воду, а еще ругать футбольных судей. Эта народная забава у нас существует с незапамятных времен. Годы идут, меняются руководители судейского корпуса, вводятся дополнительные видеоассистенты, которые призваны помогать арбитру в поле, оценивая нарушения на экране в замедленных повторах, пускаются в ход метод проверки рефери на детекторах лжи, но одно остается константой — количество судейских ошибок. Их не становится меньше, хоть тресни.

Вот и минувший тур Российской премьер-лиги (РПЛ) ознаменовался целым рядом скандалов, а эксперты констатировали три грубых промаха: не удален игрок «Локомотива» Алексис Бека-Бека в матче со «Спартаком», ошибочно назначен пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Краснодаром», а также не назначен в ворота ЦСКА во встрече с «Уралом».

Кто-то потерял очки, которых вполне может не хватить в борьбе за выживание, кто-то, напротив, заработал «лишние» баллы — не исключено, что именно они станут решающими при определении медалистов.

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц созвал экстренное заседание судейского комитета, по итогам которого трое арбитров отстранены от работы в РПЛ до конца сезона — Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов, Павел Шадыханов пропустит два тура, а Сергей Карасев — один.

Вроде, все логично: вот — преступление, вот — наказание. Вот только есть два момента.

1) Метод кнута хорош в ограниченном объеме, а особую эффективность приобретает в сочетании с пряником. Хачатурянц же, складывается ощущение, в арсенале имеет только один способ управления — с помощью наказаний. Как мы видим, к улучшению качества работы это не приводит.

2) Судить уже практически некому. По разным причинам досрочно прекратили работу Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков, Станислав Васильев. На «скамейке штрафников» Сергей Иванов, Евгений Кукуляк и Павел Кукуян, теперь к ним добавились еще пять судей, причем трое — до конца сезона.

Хватит ли квалифицированных арбитров на решающие туры? А главное, улучшится ли качество судейство после массовой показательной порки?

В этом есть определенные сомнения. Во-первых, люди — не роботы, им свойственно допускать ошибки. И в зарубежных чемпионатах мы порой видим такие ляпы, которые нашим арбитрам не снились. Во-вторых, как уже говорилось выше, одним кнутом эффективную систему не выстроить. По имеющейся информации, судьи сильно недовольны тем, что руководитель их только наказывает, никак не защищая от нападок.

А, в-третьих, не секрет, что в российском футболе арбитров порой подозревают в нечистоплотности. И в отдельных случаях именно за это и отстраняют. Но при этом всегда говорят о тех, кто якобы коррумпирован, но никогда о тех, кем коррумпирован. Думается, корень проблем лучше искать в этом направлении.

При этом у нашего судейства есть и еще одна болевая точка. Вообще-то и так выглядит странным, что президент РПЛ руководит судейским корпусом, но это еще и запрещено правилами ФИФА. Никакой связи у председателя СК с лигами быть не должно. Кроме того, боссом арбитров обязан быть бывший рефери, работавший на высшем уровне, что в случае с Хачатурянцом также не выполняется.

И если ФИФА до сих пор закрывает глаза, то это, по мнению экспертов, лишь дело времени. Далее последуют предупреждения и санкции. Стоит ли дожидаться одергивания со стороны международной федерации?

Автор — ​руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресс»

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