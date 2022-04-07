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В Индии мужчина вернулся домой на следующий день после своих похорон

Kaumudi: житель Индии Мурти вернулся домой на следующий день после своих похорон
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Житель индийского штата Тамилнад неожиданно «воскрес» и вернулся домой на следующий день после своих похорон. Об этом 6 апреля сообщило издание Kaumudi.

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По информации журналистов, 55-летний наемный рабочий Мурти отправился в город Тируппур на уборку сахарного тростника. В течение нескольких дней его семья никак не могла связаться с ним, однако вскоре один из родственников мужчины сообщил, что его нашли мертвым около автобусной остановки. Сын Мурти приехал на место и опознал отца.

Полиция передала тело семье, которая похоронила умершего. Однако на следующий день рабочий вернулся домой.

«Мы не могли поверить своим глазам, когда он вошел в дом. Мы все были в шоке», — приводит издание слова родственников Мурти.

С целью установления настоящей личности похороненного мужчины начато полицейское расследование.

Это уже не первый подобный случай в Индии. В ноябре 2020 года в районе Парганас мужчина вернулся домой спустя несколько дней после того, как семья кремировала якобы его тело. Тело умершего от коронавируса 75-летнего пациента отдали родственникам, однако из-за того, что оно находилось в полиэтиленовом пакете, члены семьи не смогли разглядеть его лица. Мужчину кремировали, а через несколько дней из больницы позвонили и попросили семейство забрать полностью выздоровевшего родственника.

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