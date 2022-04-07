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Итальянский журналист высказался в поддержку действий РФ

Журналист Батталья рассказал о своих причинах поддержки Путина
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Журналист и политический обозреватель Франко Батталья объяснил в своей статье для портала Nicola Porro поддержку действий президента РФ Владимира Путина.

Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе
Помочь подразделениям ЛДНР призваны переброшенные части с киевского и черниговского направлений

«Если бы меня заставили выбирать, то я бы ответил, что я с Путиным», — пишет он в материале в понедельник, 4 апреля.

Журналист обратил внимание, что русскоязычное население подверглось притеснениям и дискриминации в Донбассе. Именно поэтому Москва права в своих заявлениях о том, что спецоперация — это вынужденная мера. Кроме того, на Украине была создана военная инфраструктура, угрожающая безопасности РФ.

По его мнению, Киев способствует милитаризации и симпатизирует националистам в стране, о чем не раз говорил Путин. Также Батталья считает небезосновательными опасения России насчет размещения ракет НАТО у ее границ. При этом он задался вопросом: не предотвращают ли действия РФ тот мировой конфликт, который начался бы при вступлении Украины в Североатлантический альянс?

5 апреля обозреватель китайской газеты Huanqui Че Цзяньсинь выразил мнение о том, что США разжигает вражду с Россией, чтобы держать под контролем Европу и не допустить ее сближения с РФ. Китайский журналист напомнил о тесных российско-европейских экономических связях: у Москвы есть энергоносители, у Европы — технологии. Поэтому, по его словам, для США было бы катастрофой начало работы газопровода «Северный поток – 2» и они резко выступали против проекта.

Ранее, 1 апреля, докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз написал, что США превратили Украину в оружие против России. Именно американская сторона, уверен Коулз, виновна в том, что происходит сегодня с Киевом. После государственного переворота в 2014 году, который организовали США, американские войска обучали украинцев, в том числе радикальных националистов, вести боевые действия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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