Турецкие компании заинтересовались расчетами с РФ в национальных валютах

Турецкие компании активно интересуются проведением платежей с Россией в национальных валютах — лире и рубле. Об этом в четверг, 7 апреля, в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) Алексей Егармин.

«Турецкие товарищи достаточно активно проявляют интерес к этой сфере расчетных механизмов и инструментов. И уже сейчас этот механизм работает: у нас есть пара лира-рубль, которая торгуется на бирже, через которую можно совершать конверсионные операции, и никаких проблем здесь нет», — подчеркнул директор совета.

Егармин напомнил, что подписано межправительственное соглашение о расчетах и платежах, и эту задачу инициировали президенты России и Турции. Она сводится к тому, чтобы усилить позиции расчетов в национальных валютах.

По его словам, уже есть определенные условия, когда наши экспортеры хотели бы получить оплату в рублях.

«Турецкие покупатели, а они есть в достаточно большом количестве, могут это предоставить путем совершения этих операций», — сказал он.

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