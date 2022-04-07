Посол Антонов заявил о подготовке Киевом новых провокаций

Киев готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, выступают с обвинениями в отношении военных РФ, передает телеканал «Известия». Вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

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