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ЦБ допустил снижение налоговых поступлений из-за легализации криптовалют

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Легализация криптовалют приведет к расширению теневой экономики, в результате чего потери налоговых поступлений могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с цифровыми активами. Об этом «Известиям» в четверг, 7 апреля, заявили в Центробанке России (ЦБ РФ).

Биткоин преткновения: Центробанк против легализации криптовалюты в России
Как регулятор аргументирует свою позицию и что думают об этом эксперты

Введение налогообложения криптовалют не противоречит предложениям Банка России, отмечает регулятор.

«Но важно понимать, что криптовалюты активно используются в том числе для того, чтобы занижать доходы и уходить от налогов», — добавили там.

Легализация криптовалюты не приведет к исчезновению теневого рынка, в частности, P2P сделок, которые не требуют идентификации, при этом легальный сегмент рынка станет «удобным шлюзом» для вывода нелегальных средств в фиатные деньги, предупреждает Банк России. В итоге произойдет расширение теневой экономики.

«Чем масштабнее «белый» рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. Потери налоговых поступлений в результате могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с криптовалютами», — опасается Центробанк.

В Минфине «Известиям» заявили, что вопрос о налогообложении криптовалют и майнинга прорабатывается.

Поправки в Налоговый кодекс в части цифровых валют могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, рассказал «Известиям» глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет о признании криптовалют имуществом и обязательном декларировании операций с ними для граждан, когда оборот превышает 600 тыс. рублей в год. Этот порог менять не планируется, уточнил парламентарий.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Свой биткоин ближе к телу: криптовалюты могут признать имуществом в этом году»

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