Минсельхоз заявил о намерении ужесточить оборот мясной продукции

Оборот мясной продукции намерены ужесточить. Минсельхоз РФ подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций (…) могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)». «Известия» ознакомились с документом.

В новой редакции проект приказа исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска, пояснила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Это значит, что для оформления ветеринарных документов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.

«По сути, принятие проекта означает отказ от автоматизированной приемки мясной продукции и переход к ее ручному оформлению», — добавила она.

Кроме того, получается, что компании будут вынуждены пользоваться услугами аттестованных специалистов и оплачивать их работу.

Согласно результатам мониторинга, уполномоченные лица предприятий допускают большое количество нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, объяснили в Минсельхозе необходимость изменить правила.

«Выявлены факты оформления ВСД на продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней животных. Оборот такой мясной продукции ведет к неконтролируемой циркуляции возбудителей опасных болезней животных и, как следствие, представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей и животных. Плюс влечет за собой значительный экономический ущерб для государства в целом», — сообщили в министерстве.

Окончательное решение о введении новых правил еще не принято, Минсельхоз ведет всесторонние консультации, подчеркнули в ведомстве. В Минпромторге сказали, что ведомство пока формирует свою позицию.

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«Торговый поворот: Минсельхоз намерен ужесточить оборот мясной продукции»