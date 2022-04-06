Прямой эфир
Мир
Посол РФ заявил о негативном сценарии развития дипотношений с Испанией
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Киеве назвали спекуляцией предложение провести переговоры с Путиным в Венгрии
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
США отказались встречаться с представителями России в рамках саммита G20
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Общество
Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous

Крыша жилого дома обрушилась на шесть автомобилей в Люберцах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крыша жилого дома, расположенного в подмосковных Люберцах, обрушилась на шесть припаркованных вблизи здания автомобилей, о чем стало известно в среду, 6 апреля.

Как передает источник «Известий», инцидент произошел на улице Кирова. У редакции появилось фото с места происшествия.

По предварительной информации, обвалилось около 130–150 кв. м кровли.

Ранее, 5 апреля, Следственный комитет начал проверку по факту схода снега с крыши на двоих детей в Иркутской области. Инцидент произошел вечером 1 апреля в Железногорске-Илимском в Нижнеилимском районе. По данным следствия, на детей семи и 11 лет с крыши упал талый снег, когда они заходили в подъезд. На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022