Крыша жилого дома обрушилась на шесть автомобилей в Люберцах

Крыша жилого дома, расположенного в подмосковных Люберцах, обрушилась на шесть припаркованных вблизи здания автомобилей, о чем стало известно в среду, 6 апреля.

Как передает источник «Известий», инцидент произошел на улице Кирова. У редакции появилось фото с места происшествия.

По предварительной информации, обвалилось около 130–150 кв. м кровли.

Ранее, 5 апреля, Следственный комитет начал проверку по факту схода снега с крыши на двоих детей в Иркутской области. Инцидент произошел вечером 1 апреля в Железногорске-Илимском в Нижнеилимском районе. По данным следствия, на детей семи и 11 лет с крыши упал талый снег, когда они заходили в подъезд. На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.