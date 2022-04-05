Двое детей пострадали при падении наледи с крыши в Приангарье

Следственный комитет начал проверку по факту схода снега с крыши на двоих детей в Иркутской области. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в Железногорске-Илимском в Нижнеилимском районе. По данным следствия, на детей семи и 11 лет с крыши упал талый снег, когда они заходили в подъезд. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Прокуратура проверяет исполнение управляющей компанией обязанности по надлежащему содержанию имущества многоквартирного дома. Следственный комитет проводит проверку в рамках ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

24 марта в Перми кусок льда упал с крыши на 15-летнюю школьницу, которая шла по улице с бабушкой, сестрой и братом. 31 марта девочка скончалась. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.