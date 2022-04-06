Винер-Усманова заявила об опасениях о будущем художественной гимнастики

Будущее российской художественной гимнастики вызывает опасения в связи со сложившейся политической обстановкой в мире. Об этом в среду, 6 апреля, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Выступая во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Спорт вне политики: почему мировые принципы терпимости и уважения не действуют в отношении российских спортсменов?», тренер отметила, что сейчас нарушена вся система спорта, что «действует отвратительно на весь мир».

«Вне политики — это записано. И то, что нарушается вся система спорта, невозможно передать, как это отвратительно действует и на нас, и на весь мир. Не знаю, сохранятся ли Олимпийские игры, но очень боюсь за художественную гимнастику. Нас хотели остановить в программе, убрали сложные элементы, вставили те, что могут делать все. Мы много лет приспосабливаемся», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-Экспресс».

Как рассказала президент федерации художественной гимнастики, в связи с новыми условиями ей пришлось поменять всю программу, с которой выступают ее спортсменки, и включить в нее те элементы, которые делали еще Алина Кабаева и Ирина Чащина.

«Мы делаем свою программу и увидим, какая лучше и кто достоин стоять на пьедестале», — объяснила Винер-Усманова.

Ранее, 4 апреля, Ирина Винер-Усманова также осудила призыв главы польского министерства спорта и туризма Камиля Бортничука исключить всех российских атлетов из Международного олимпийского комитета (МОК), заявив, что это является проявлением русофобии.

В свою очередь, общественный деятель и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева заявила, что в настоящее время отношение высших спортивных чиновников к России является самой позорной страницей в истории мирового спорта, при этом их лицемерие имеет давнюю историю.

7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в связи с начатой Россией спецоперацией по защите Донбасса.

22 февраля стало известно, что сборная России по художественной гимнастике не примет участие в киевском этапе Гран-при в связи с ситуацией на Украине. Соревнования были запланированы на 14–15 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.