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Более 50 млн рублей направят на установку новых светофоров в Омске

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В Омске планируют направить 56 млн рублей на установку новых светофоров и проекционные переходы. Заявку на получение средств городские власти направили в региональный минстрой.

Как сообщает департамент городского хозяйства мэрии, 50 млн рублей должны поступить из регионального бюджета в виде субсидии. Еще 6,2 млн рублей выделят из городского бюджета.

Предполагается, что новые элементы дорожной инфраструктуры помогут снизить аварийность на дорогах, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

На сегодняшний день известны места установки 10 новых светофоров. Это пересечения улиц Чернышковского и Яковлева, Красных Зорь и 20-я линия, Богдана Хмельницкого и Лермонтова, Лермонтова и Шебалдина, Химиков и Коммунальной, Театральной площади и Думской, проспекта Космический и улицы Товстухо, Маяковского и ООТ «Степная», а также у дома 195 по улице 5-я Северная и у дома 3а по Черлакскому тракту.

Проекционный переход пока планируется обустроить только один, уточняет ИА «Город55». Он появится около остановки «Шинный завод». Кроме того, предлагается перекроить схему движения по проспекту Мира на участке от улицы Нефтезаводской до Красного Пути.

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