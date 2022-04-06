Дамбу прорвало в Алтайском крае

В Зональном районе Алтайского края 6 апреля прорвало дамбу. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, из-за обрушения участка железобетонной стены водосброса произошел неконтролируемый сброс воды из водохранилища по реке Буланиха в озеро Уткуль.

Ведомство организовало проверку. Специалисты минприроды края, Сибирского управления Ростехнадзора оценят возможные риски в результате инцидента.

Как отмечает прокуратура, в состав сооружения входят земляная плотина длиной 250 м, донный водовыпуск, паводковый водосброс, ледозащитная стенка.

В то же время ГУ МЧС по региону уточняет, что подтоплений на территории села Буланиха нет.

«Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Алтайскому краю. В администрации района проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месте работают оперативные группы МЧС и пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

26 декабря 2021 года в поселке Кокуй Сретенского района Забайкалья грунтовые воды прорвали действующую дамбу. Чтобы остановить распространение водных потоков, рабочие с помощью тяжелой техники дважды пытались сделать насыпь, но из-за интенсивности потока ее размывало. Как уточняли в краевом ГУ МЧС, прорыв не создал угрозы селу Кокуй.