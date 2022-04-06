Уровень воды резко поднялся в некоторых реках Татарстана

За минувшие сутки уровень воды в реках Татарстана поднялся на 8–85 см. В связи с потеплением существует вероятность подтопления пониженных участков местности.

По данным МЧС, на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах сохраняется ледостав. Промоины образовались на отдельных участках водоемов. На реках из-за интенсивной прибыли воды лед поднялся, из-за чего начались его подвижки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Пока уровень воды в реках ниже опасных отметок и средних многолетних значений. Однако из-за потепления возможен выход воды из поймы с подтоплением низинных участков и улично-дорожной сети. Коммунальные службы муниципалитетов следят за ситуацией.

В Приморском крае подъезд к двум селам оказался ограничен из-за разлива реки при паводке. Высота уровня воды на дороге Новомихайловка — Загорное составляет 50 см.