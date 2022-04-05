Два села остались без транспортного сообщения из-за паводка в Приморье

Проезд к двум селам оказался ограничен из-за разлива реки в Яковлевском районе Приморского края. Жители населенных пунктов обеспечены всем необходимым.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, река Загорная вышла из берегов из-за активного таяния снега. Вода перелилась через дорожное полотно на дороге Новомихайловка — Загорное, высота уровня воды составляет 50 см на участке протяженностью 70 м. Из-за этого нарушено движение легковых автомобилей до сел Загорное и Краснояровка, пишет ИА PrimaMedia.

По предварительной оценке, проезд будет закрыт до четверга. Ситуацию с подтоплением дороги контролируют представители «Примавтодора». Как только вода уйдет, на дорогу выйдет спецтехника.

Основной процесс вскрытия рек продолжится до 8 апреля. Формирования опасных заторов льда не ожидается. Максимальный уровень весеннего половодья ожидается во второй половине апреля или в начале мая.