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VW намерен сосредоточиться на производстве автомобилей премиум-класса

FT: Volkswagen Group сосредоточится на производстве автомобилей премиум-класса
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Немецкий автоконцерн Volkswagen Group планирует сократить модельный ряд бензиновых и дизельных автомобилей и сосредоточиться на производстве машин премиум-класса. Об этом 6 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансового директора компании Арно Антлитца.

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«Volkswagen <…> к концу десятилетия избавится от десятка моделей с двигателями внутреннего сгорания и будет продавать меньше автомобилей в целом, чтобы сосредоточиться на производстве более прибыльных автомобилей премиум-класса», — пишет газета.

По словам Антлитца, в течение следующих восьми лет автоконцерн сократит свой модельный ряд бензиновых и дизельных автомобилей, который насчитывает не менее 100 моделей.

«Ключевой целью является не увеличение числа машин. Мы [больше сосредоточены] на качестве и прибыльности, а не на объеме и доле рынка», — сказал он.

При этом, по данным Financial Times, Volkswagen перестроил свою стратегию также из-за нехватки полупроводников на рынке.

25 марта стало известно, что компания Volkswagen, которая в апреле собиралась начать выпуск нового купе-кроссовера ID.5, перенесла старт производства модели на месяц. Как тогда сообщило издание Automotive News, выпуск нового автомобиля перенесен из-за нехватки жгутов проводов, которые необходимы для сборки машин. Запчасти поставлялись на сборочное предприятие бренда с Украины.

16 марта сообщалось, что электромонтажные заводы, расположенные на территории Украины и выпускавшие для заводов BMW и Volkswagen электрические кабели, закрыты. По оценке аналитиков отрасли, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.

По словам генерального директора Volkswagen Херберта Дисса, в настоящее время компания рассматривает альтернативы, которые включают в себя смену оборудования.

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